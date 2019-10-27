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Polisten takdir toplayan hareket

Mardin'de akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir engelliye, polis aracı kalkan görevi görerek eşlik etti.

İHA | 27.10.2019 - 12:25..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafiğin yoğun olduğu ve birçok ölümlü kazanın yaşanıldığı Dedeman kavşağında bu sefer yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı.

POLİS EKİPLERİ KALKAN OLDU

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde engelli bir vatandaş, akülü aracıyla kavşağa geliyor ve yolun karşısına geçmek istiyor. Tam da bu sırada yolun kenarında otomobilde bekleyen trafik polisleri durumu fark ediyor. Karşıya doğru hareketlenen engelli aracını korumak için polis ekipleri de otomobilleri ile hareket ediyor.

Mardin’de polis engelli vatandaşa kalkan oldu İZLE

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Trafik polisleri kalkan görevi görerek engelliye yolun diğer tarafına kadar eşlik ediyor. Engelli vatandaş, polis korumasında güvenli bir şekilde karşıya geçmiş oluyor. Bu duyarlılığa şahit olan çevredeki vatandaşlar polisleri takdir etti. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.

KIZILTEPELİLER GEÇİT İSTİYOR

Sosyal medya üzerinden yorum yapan Şeyhmus Bahadır, “Güzel bir hareket, tebrik ediyorum. Ama yetkililerden şunu bekliyorum; yüzlerce can o kavşakta gitti. Yani bir üst geçit yapılsa çok mu zor? Ya da bir alt geçit, orada bir ekip nöbet tutsa, hata yapan şoförleri ikaz etse.” dedi. Ömer Çılgın ismindeki başka bir vatandaş da “Allah razı olsun kardeşimizden.” yorumunu yaptı.

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