Polisten turistlere: Korona, go home

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi.
Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis koronavirüs tedbirleri kapsamında uyardı.
"KORONA, GO HOME"
Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri, "Korona, go home" diyerek, evine yolladı.
Denize giren turiste polisten tepki: Korona, go home İZLE
Uyarılara itiraz etmeyen turistler, sessizce yola koyuldu.