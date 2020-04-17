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Polisten turistlere: Korona, go home

Antalya’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Polis, ‘Korona, go home’ diyerek turistleri evine yolladı.

İHA |
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Polisten turistlere: Korona, go home

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi.

Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis koronavirüs tedbirleri kapsamında uyardı.

"KORONA, GO HOME"

Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri, "Korona, go home" diyerek, evine yolladı.

Denize giren turiste polisten tepki: Korona, go home İZLE

Uyarılara itiraz etmeyen turistler, sessizce yola koyuldu.

Polisten turistlere: Korona, go home

Polisten turistlere: Korona, go home

Polisten turistlere: Korona, go home

Polisten turistlere: Korona, go home

Polisten turistlere: Korona, go home

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