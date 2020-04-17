Polisten turistlere: Korona, go home

Antalya’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu turist 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Polis, ‘Korona, go home’ diyerek turistleri evine yolladı.

Sayaç okumadan gönderilen doğalgaz faturalarına tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul'da bir aboneye, normal faturanın iki katından fazlası gönderildi.

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Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı'ya tepki

Koronavirüs tedavisi için “Dornaz Alfa” ilacını öneren Ovalı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." dedi.