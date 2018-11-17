Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle özellikle soba kullanımının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına hız veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde, cami çıkışlarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde alanında uzman personellerle birlikte doğru soba yakımı, olabilecek karbon monoksit zehirlenmelerinde nasıl bir yol izleneceği gibi konularda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

ZEHİRLENMELERE DİKKAT UYARISI

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde mevsim şartlarına göre rüzgarlı havalarda soba yakımına dikkat edilmesi, sağlıklı soba kurulumu, sobaların her zaman üstten yakılması, yatarken sobaya kömür eklenmemesi, bacaların temizliği, olabilecek karbon monoksit zehirlenmelerinde ortamın havalandırılması gibi konularda dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Polisten vatandaşlara soba uyarısı

HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Ayrıca Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından hem Türkçe hem de Arapça bastırılıp dağıtılan broşürlerle halkın daha da dikkatli olması vurgulandı. Yapılan uygulamalı eğitimler sonrasında dağıtılan broşür ve stickerlarla doğru soba kullanımının anlatılması, karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme ve ölüm olaylarının engellenmesi amaçlandığı ifade edildi.