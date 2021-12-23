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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.12.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 18:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30’uncu yıl dönümünü tebrik etti.

    Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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