Mehmet Özhaseki: 2012 yılından bugüne 2 milyondan fazla bağımsız birim dönüştürüldü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, bir mesaj yayınlayarak bugüne kadar kentsel dönüşüm uygulanan birimleri hatırlatarak, gelecekte ulaşılması planlanan sayıyı verdi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine ve diğer deprem riski olan şehirlere yöneldi.

Yaşı yüksek ve depreme dayanıksız binaların kentsel dönüşüme girmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu aşamada 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladıklarını duyurdu.

"Vatandaşlarımızın daha güvenli yuvalarda yaşaması için çalışıyoruz"

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgiyi verdi:

Ülkemizdeki sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenileyerek vatandaşlarımızın daha güvenli yuvalarda yaşaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aralıksız çalışıyoruz.

"2012'den bugüne, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık"

2012'den bugüne, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. 289 bin 140 bağımsız birimin yapımını da sürdürüyoruz.

"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2 milyon konutu dönüştüreceğiz"