2023 Düzce seçim sonuçları Düzce'de 2023 genel ve milletvekili seçim sonuçları belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Düzce'de kullanılan 273.564 oyun 267.288'i geçerli sayıldı.

AK Parti 2 vekil çıkardı

AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk

CHP: Talih Özcan

Erdoğan, Düzce'de de fark attı

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 68.60 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 24.91 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.10 oy topladı.