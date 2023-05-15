2023 Düzce seçim sonuçları

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Düzce'de kullanılan 273.564 oyun 267.288'i geçerli sayıldı.
AK Parti 2 vekil çıkardı
AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk
CHP: Talih Özcan
Erdoğan, Düzce'de de fark attı
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 68.60 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 24.91 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.10 oy topladı.