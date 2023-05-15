2023 genel seçimleri Ağrı'da sonuçlar 2023 genel seçimlerinde Ağrı'da sonuçlar açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Ağrı'da kullanılan 223.416 oyun 213.438'i geçerli sayıldı.

Yeşil Sol Parti 3 vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 3, AK Parti bir milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Sırrı Sakık, Necla Demir ve Seval Bozdağ

AK Parti: Ruken Kilerci

Ağrı'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 65.59 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 31.93 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 2.07 oy topladı.