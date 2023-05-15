2023 genel seçimleri Ardahan'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Ardahan'da netleşti.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Ardahan'da kullanılan 56.734 oyun 54.281'i geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Kaan Koç

CHP: Özgür Erdem İncesu

Ardahan'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 56.18 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.12 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 4.21 oy topladı.