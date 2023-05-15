2023 genel seçimleri Aydın'da sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Aydın'da sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Aydın'da kullanılan 796.170 oyun 775.919'u geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 3, CHP 4, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen

CHP: Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül

İYİ Parti: Ömer Karakaş

Aydın'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 56.04 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38.08 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.20 oy topladı.