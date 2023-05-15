2023 genel seçimleri Bitlis'te sonuçlar
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Bitlis'te kullanılan 182.893 oyun 175.371'i geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 1, Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Turan Bedirhanoğlu

Yeşil Sol Parti: Hüseyin Olan, Semra Çağlar Gökalp

Bitlis'te Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında 50.91 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı yüzde 46.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 2.25 oy topladı.