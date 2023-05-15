2023 genel seçimleri Bitlis'te sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Bitlis'te kullanılan 182.893 oyun 175.371'i geçerli sayıldı.
CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı
AK Parti 1, Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Turan Bedirhanoğlu
Yeşil Sol Parti: Hüseyin Olan, Semra Çağlar Gökalp
Bitlis'te Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 50.91 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 2.25 oy topladı.