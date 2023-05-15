2023 genel seçimleri Çanakkale'de sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Çanakkale'de kullanılan 403.126 oyun 394.557'si geçerli sayıldı.
CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı
AK Parti 1, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Ayhan Gider
CHP: İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan
İYİ Parti: Rıdvan Uz
Manisa'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 54.59 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.49 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.22 oy topladı.