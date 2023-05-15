2023 genel seçimleri Çanakkale'de sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Çanakkale'de sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Çanakkale'de kullanılan 403.126 oyun 394.557'si geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 1, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Ayhan Gider

CHP: İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan

İYİ Parti: Rıdvan Uz

Manisa'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 54.59 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.49 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.22 oy topladı.