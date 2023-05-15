2023 genel seçimleri Çanakkale'de sonuçlar
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Çanakkale'de kullanılan 403.126 oyun 394.557'si geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

1, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Ayhan Gider

CHP: İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan

İYİ Parti: Rıdvan Uz

Manisa'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında 54.59 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı yüzde 39.49 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.22 oy topladı.