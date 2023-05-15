2023 genel seçimleri Denizli'de sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Denizli'de kullanılan 736.456 oyun 716.603'ü geçerli sayıldı.
CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı
AK Parti 3, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Sema Silkin Ün
İYİ Parti: Yasin Öztürk
Denizli'de Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 48.33 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.12 oy topladı.