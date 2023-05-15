2023 genel seçimleri Denizli'de sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Denizli'de sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Denizli'de kullanılan 736.456 oyun 716.603'ü geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 3, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök

CHP: Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Sema Silkin Ün

İYİ Parti: Yasin Öztürk

Denizli'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 48.33 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.12 oy topladı.