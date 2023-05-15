2023 genel seçimleri Diyarbakır'da sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Diyarbakır'da sonuçlar belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Diyarbakır'da kullanılan 948.747 oyun 907.997'si geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman



CHP: Mustafa Sezgin Tanrıkulu



Yeşil Sol Parti: Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Osman Cengiz Çandar, Adalet Kaya, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Mehmet Kamaç, Ceylan Akça Cupolo,



Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 71.95 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26.48 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.26 oy topladı.