2023 genel seçimleri Edirne'de sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Edirne'de açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Edirne'de kullanılan 293.618 oyun 285.831'i geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

CHP: Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan



AK Parti: Fatma Aksal

İYİ Parti: Mehmet Akalın

Edirne'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63.46 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 32.11 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.84 oy topladı.