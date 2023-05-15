2023 genel seçimleri Edirne'de sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Edirne'de kullanılan 293.618 oyun 285.831'i geçerli sayıldı.
Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı
CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
CHP: Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan
AK Parti: Fatma Aksal
İYİ Parti: Mehmet Akalın
Edirne'de Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63.46 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 32.11 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.84 oy topladı.