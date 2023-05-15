2023 genel seçimleri Eskişehir'de sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Eskişehir'de sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Eskişehir'de kullanılan 633.165 oyun 621.104'ü geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 2, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan

CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar

İYİ Parti: İdris Nebi Hatipoğlu

Eskişehir'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 50.39 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.81 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.31 oy topladı.