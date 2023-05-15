2023 genel seçimleri Hakkari'de sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Hakkari'de açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Hakkari'de kullanılan 154.519 oyun 148.113'ü geçerli sayıldı.

Yeşil Sol Parti 3 vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 3 milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Vezir Coşkun Parlak, Öznur Bartın ve Onur Düşünmez

Hakkari'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 72.28 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 24.66 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 2.76 oy topladı.