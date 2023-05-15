2023 genel seçimleri Hatay'da sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Hatay'da kullanılan 893.387 oyun 874.329'u geçerli sayıldı.
AK Parti ve CHP 4'er vekil çıkardı
AK Parti ve CHP 4, MHP, TİP ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardı.
AK Parti: Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan
CHP: Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mollaoğlu ve Necmettin Çalışkan
MHP: Lütfi Kaşıkçı
TİP: Şerafettin Can Atalay
İYİ Parti: Adnan Şefik Çirkin
Hatay'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.07 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 48.03 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.57 oy topladı.