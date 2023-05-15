2023 genel seçimleri Hatay'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Hatay'da açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.



Hatay'da kullanılan 893.387 oyun 874.329'u geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP 4'er vekil çıkardı

AK Parti ve CHP 4, MHP, TİP ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan

CHP: Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mollaoğlu ve Necmettin Çalışkan

MHP: Lütfi Kaşıkçı

TİP: Şerafettin Can Atalay

İYİ Parti: Adnan Şefik Çirkin

Hatay'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.07 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 48.03 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 3.57 oy topladı.