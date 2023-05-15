2023 genel seçimleri Kütahya'da sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Kütahya'da kullanılan 399.098 oyun 388.691'i geçerli sayıldı.
AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı
AK Parti 3, CHP 1 ve MHP de 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Adil Biçer, İsmail çağlar Bayırcı, Mehmet Demir
CHP: Ali Fazıl Kasap
MHP: Ahmet Erbaş
Kütahya'da Erdoğan önde götürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66.31 ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.38 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.67 oy topladı.