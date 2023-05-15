2023 genel seçimleri Kütahya'da sonuçlar
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Kütahya'da kullanılan 399.098 oyun 388.691'i geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

3, CHP 1 ve MHP de 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Adil Biçer, İsmail çağlar Bayırcı, Mehmet Demir

CHP: Ali Fazıl Kasap

MHP: Ahmet Erbaş

Kütahya'da Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı yüzde 66.31 ilk sırada yer alırken, yüzde 26.38 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.67 oy topladı.