2023 genel seçimleri Kütahya'da sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Kütahya'da sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Kütahya'da kullanılan 399.098 oyun 388.691'i geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti 3, CHP 1 ve MHP de 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Adil Biçer, İsmail çağlar Bayırcı, Mehmet Demir

CHP: Ali Fazıl Kasap

MHP: Ahmet Erbaş

Kütahya'da Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66.31 ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.38 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.67 oy topladı.