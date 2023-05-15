2023 genel seçimleri Mardin'de sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Mardin'de açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Mardin'de kullanılan 451.935 oyun 436.158'i geçerli sayıldı.

Yeşil Sol Parti 4 vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 4, AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Salihe Aydeniz, Kamuran Tanhan, Beritan Güneş Altın ve George Aslan

AK Parti: Faruk Kılıç ve Muhammed Adak

Mardin'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 66.10 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 32.30 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.36 oy topladı.