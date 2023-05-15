2023 genel seçimleri Mersin'de sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.
Mersin'de kullanılan 1.249.089 oyun 1.220.826'sı geçerli sayıldı.
Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı
CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol Parti 2, İYİ Parti ve MHP birer milletvekili çıkardı.
CHP: Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır
AK Parti: Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç
Yeşil Sol Parti: Ali Bozan ve Perihan Koca
İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz
MHP: Levent Uysal
Mersin'de Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57.16 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 37.58 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 4.84 oy topladı.