2023 genel seçimleri Mersin'de sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Mersin'de açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Mersin'de kullanılan 1.249.089 oyun 1.220.826'sı geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol Parti 2, İYİ Parti ve MHP birer milletvekili çıkardı.

CHP: Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır

AK Parti: Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç

Yeşil Sol Parti: Ali Bozan ve Perihan Koca

İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz

MHP: Levent Uysal

Mersin'de Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57.16 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 37.58 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 4.84 oy topladı.