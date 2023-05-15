2023 genel seçimleri Muş'ta sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Muş'ta kullanılan 192.803 oyun 185.611'i geçerli sayıldı.
CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı
AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Mehmet Emin Şimşek, Nur Ahmet Kılıçaslan
Yeşil Sol Parti: Sezai Temelli
Muş'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 58.78 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.16 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.69 oy topladı.