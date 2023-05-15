2023 genel seçimleri Muş'ta sonuçlar 2023 milletvekili, ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Muş'ta sonuçlar belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Muş'ta kullanılan 192.803 oyun 185.611'i geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mehmet Emin Şimşek, Nur Ahmet Kılıçaslan



Yeşil Sol Parti: Sezai Temelli



Muş'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu 58.78 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.16 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.69 oy topladı.