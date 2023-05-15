2023 genel seçimleri Muş'ta sonuçlar
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Muş'ta kullanılan 192.803 oyun 185.611'i geçerli sayıldı.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti vekil çıkardı

2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mehmet Emin Şimşek, Nur Ahmet Kılıçaslan

Yeşil Sol Parti: Sezai Temelli

Muş'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanlığı adaylığında 58.78 ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı yüzde 39.16 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.69 oy topladı.