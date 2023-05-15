2023 genel seçimleri Sakarya'da sonuçlar 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Sakarya'da sonuçlar açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Sakarya'da kullanılan 273.564 oyun 267.288'i geçerli sayıldı.

AK Parti 5 vekil çıkardı

AK Parti 5, CHP, MHP ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya

CHP: Ayça Taşkent

MHP: Muhammed Levent Bülbül

İYİ Parti: Ümit Dikbayır

Erdoğan, Sakarya'da da açık ara öndeydi

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 64.75 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 27.86 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 6.95 oy topladı.