2023 genel seçimleri Şanlıurfa'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Şanlıurfa'da açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Şanlıurfa'da kullanılan 1.006.913 oyun 963.976'sı geçerli sayıldı.

AK Parti 8 vekil çıkardı

AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı.

AK Parti: Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı

Yeşil Sol Parti: Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar

MHP: İbrahim Özyavuz

CHP: Mahmut Tanal

Şanlıurfa'da Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62.02 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 36.05 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.59 oy topladı.