2023 genel seçimleri Şanlıurfa'da sonuçlar

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Şanlıurfa'da kullanılan 1.006.913 oyun 963.976'sı geçerli sayıldı.
AK Parti 8 vekil çıkardı
AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı.
AK Parti: Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı
Yeşil Sol Parti: Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar
MHP: İbrahim Özyavuz
CHP: Mahmut Tanal
Şanlıurfa'da Erdoğan önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62.02 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 36.05 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 1.59 oy topladı.