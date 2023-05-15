2023 genel seçimleri Şırnak'ta sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Şırnak'ta açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Şırnak'ta kullanılan 275.545 oyun 266.662'si geçerli sayıldı.

Yeşil Sol Parti 3 vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Vezir Coşkun Parlak, Öznur Bartın ve Onur Düşünmez

AK Parti: Arslan Tatar



Şırnak'ta Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 75.80 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 21.44 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 2.41 oy topladı.