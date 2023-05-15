2023 genel seçimleri Tekirdağ'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Tekirdağ'da açıklandı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı.

Tekirdağ'da kullanılan 789.997 oyun 771.442'si geçerli sayıldı.

Hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı

CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Cem Avşar ve Nurten Yontar

AK Parti: Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül

İYİ Parti: Selcan Hamşıoğlu

Tekirdağ'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55.44 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 39.03 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.04 oy topladı.