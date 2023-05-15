2023 genel seçimleri Van'da sonuçlar 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Van'da netleşti.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Van'da kullanılan 556.109 oyun 529.635'i geçerli sayıldı.

Yeşil Sol Parti 6 vekil çıkardı

Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti: Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek ve Gülderen Varlı

AK Parti: Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu

Van'da Kılıçdaroğlu önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 62.19 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 44.98 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.28 oy topladı.