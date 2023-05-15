2023 genel seçimleri Van'da sonuçlar

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Van'da kullanılan 556.109 oyun 529.635'i geçerli sayıldı.
Yeşil Sol Parti 6 vekil çıkardı
Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2 milletvekili çıkardı.
Yeşil Sol Parti: Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek ve Gülderen Varlı
AK Parti: Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu
Van'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 62.19 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 44.98 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.28 oy topladı.