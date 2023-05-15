2023 Iğdır'da seçim sonuçları

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Iğdır'da kullanılan 105.694 oyun 101.924'ü geçerli sayıldı.
Yeşil Sol Parti ve AK Parti vekilleri paylaştı
Yeşil Sol Parti ve AK Parti birer milletvekili çıkardı.
Yeşil Sol Parti: Yılmaz Hun
AK Parti: Can Alagöz
Iğdır'da Kılıçdaroğlu önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 62.56 ile ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 25.30 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 11.87 oy topladı.