2023 Kastamonu'da genel seçim sonuçları
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Kastamonu'da kullanılan 260.947 oyun 252.101'i geçerli sayıldı.

AK Parti 2 vekil çıkardı

AK Parti 2, CHP bir milletvekili çıkardı.

AK Parti: Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekçi

CHP: Hasan Baltacı

Kastamonu'da Erdoğan birinci

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 65.49 ile ilk sırada yer alırken, da yüzde 26.64 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.12 oy topladı.