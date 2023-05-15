2023 Kastamonu'da genel seçim sonuçları 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Kastamonu'da kullanılan 260.947 oyun 252.101'i geçerli sayıldı.

AK Parti 2 vekil çıkardı

AK Parti 2, CHP bir milletvekili çıkardı.

AK Parti: Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekçi

CHP: Hasan Baltacı

Kastamonu'da Erdoğan birinci

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 65.49 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 26.64 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 7.12 oy topladı.