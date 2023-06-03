67. dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alacak isim Osman Aşkın Bak olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Osman Aşkın Bak kimdir? 11 Ekim 1966 doğan Osman Aşkın Bak, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. 24. dönemde İstanbul; 25, 26 ve 27. dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO'da çeşitli görevler yaptı NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.