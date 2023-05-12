6'lı masadan seçim güvenliği toplantısı: 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırız Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile seçimlere hazır olduklarını açıkladı.

DHA

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yürütülen kampanya sürecini ve seçim güvenliğini son kez görüşmek üzere toplandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıkları ele alındı.

"561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırız"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Millet İttifakı'nın 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazır olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: