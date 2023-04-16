89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 kadın aday Türkiye'de hiç kadın milletvekili çıkaramayan 20 ilden biri olan Burdur'da 9 kadın aday, genel seçimlerde yarışacak.

DHA

Türkiye'de kadınlar, 1934 yılından beri seçme ve seçilme hakkına sahip…

O tarihten bu yana, yüzlerce kadın milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı.

Ancak 20 ilde 89 yıldır hiç kadın milletvekili seçilemedi.

Kadın vekil çıkaramayan iller

Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkarmadı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin yayınladığı raporda; 1934'ten bu yana yapılan seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'de görev yapan kadınların oranının ortalama yüzde 5,25 olduğu belirtildi.

Dernek, çağrı yaptı

Dernek aynı zamanda milletvekili listeleri belirlenmeden önce sosyal medya hesaplarından siyasi partilere çağrı yaptı ve kadın adayların kazanabilecek sıralara yerleştirilmesini talep etti.

Paylaşımda, “9 Nisan'da aday listelerini kesinleştirecek olan siyasi partilere sesleniyoruz; Türkiye'nin hiç kadın milletvekili çıkarmamış 20 ilinden, kadın milletvekili çıkararak bu eşitsizliği gidermenizi bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bu çağrı Burdur’dan olumlu yanıt aldı.

Burdur'dan 9 aday

TBMM'ye 3 vekil gönderecek olan kentte partilerin adayları belli oldu.

89 yıldır kadın milletvekili çıkaramayan kentte, bu seçimde farklı partilerden 9 kadın aday gösterildi.

Adalet Birlik Partisi'nin 3 adayı kadın olurken, HDP ilk sırayı kadın adaya verdi.

CHP, Hülya Gümüş'ü 2'nci sıradan, Büyük Birlik Partisi Havva Ercan'ı 3'üncü sıradan, HDP Reyhan Yiğit'i 1'inci, Semra Baysal'ı 3'üncü sıradan, MHP Esma Özdaşlı'yı 3'üncü sıradan, Vatan Partisi ise Nil Sevil Uçar'ı 3'üncü sıradan aday gösterdi.

Adalet Birlik Partisi'nin adayları ise Kader Ünal, Zeynur Kulak ve Nazlı Yavuz oldu.