AB Komisyonu Başkanı, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'ye geliyor

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" değerlendirmesini yapan Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.