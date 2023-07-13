ABD Başkanı Biden'ın videolu teşekkürüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından kendisine paylaştığı videoyla teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

Biden, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bu zirvenin NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan Biden'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Biden'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: