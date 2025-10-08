ABD Büyükelçisi'nden YPG ziyareti açıklaması

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi, Haseke ziyaretini 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek amacıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

MUTABAKATIN STRATEJİK ÖNEMİ

Büyükelçi, mutabakatın yalnızca Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda Türkiye ve ABD’nin stratejik çıkarları açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ŞEFFAF VE İŞ BİRLİĞİ ODAKLI ÇALIŞMA

Haseke’de yürütülen çalışmaların tam şeffaflıkla gerçekleştirildiğini belirten Büyükelçi, ziyaretin amacını şu sözlerle özetledi:

Bölgesel istikrarı teşvik etmek

Terörle mücadele koordinasyonunu güçlendirmek

İnsani erişimi sağlamak

Bunların tümünün Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL ÇIKARLARINA AYKIRI HAMLELER YOK"

Büyükelçi, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü baltalayan faaliyetlere ilişkin iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Ayrıca, daha önce hiç bulunmadığı bir toplantı odasında görmediği bir haritanın bulunmasının Türkiye’nin çıkarlarını baltaladığı yönündeki suçlamaları “tamamen saçma” olarak değerlendirdi.

Büyükelçi, misyonunun sınır ötesi tehditleri azaltmak ve bölgesel barış ile yeniden yapılanma hedeflerini destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye odaklandığını, bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.