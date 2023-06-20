Abdüllatif Şener söylem değiştirdi: Kafa bulmak için söyledim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylediği için CHP'de tepkilerin odağı haline gelen Abdüllatif Şener, söylem değiştirerek açıklamaları kafa bulmak için yaptığını ifade etti.

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Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP'lilerin yoğun tepkisine maruz kalmıştı.

2018 yılından itibaren CHP Konya Milletvekili olarak görev yapan Abdüllatif Şener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Şener'in oyunu kullandığı Ankara Ümitköy'deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.

İncelemede bu sandıktan geçersiz oy çıkmadığı görülürken Abdüllatif Şener hakkında, "Oyunu Erdoğan'a mı verdi acaba?" sorusu akıllara geldi.

"Kafa bulmak için söyledim"

Abdüllatif Şener, tepkilerin ardından söylem değiştirerek açıklamaları kafa bulmak için yaptığını belirtti.

TV5 canlı yayınına katılan Şener, konuya ilişkin şunları söyledi: