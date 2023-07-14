Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu millet demokratik bir anayasayı artık hak ediyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu millet yeni, demokratik bir anayasayı artık hak ediyor. Yeni parlamentomuz, yeni seçilen milletvekillerimiz bu anlamda milletimizin bizlerden beklediği yeni anayasayı, demokratik anayasayı inşallah Meclis'te bir uzlaşmayla milletin huzuruna getiriler" ifadelerini kullandı.

AA

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Anayasa'da çok sayıda değişiklik yapıldığını anlatan Tunç, sıkıyönetimin kaldırıldığını, darbecilerin yargılanmasının önünün açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ifade eden Tunç, cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alan bir hükümet sisteminin kazandırıldığını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Bu millet yeni, demokratik bir anayasayı artık hak ediyor. Yeni parlamentomuz, yeni seçilen milletvekillerimiz bu anlamda milletimizin bizlerden beklediği yeni anayasayı, demokratik anayasayı inşallah Mecliste bir uzlaşmayla milletin huzuruna getiriler. Bütün temennimiz budur" şeklinde konuştu.

"İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlayacağız"

Adalete güveni daha da yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti: