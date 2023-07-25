Adana'da bıçakla tehdit ederek bisiklet çalan şüpheliler tutuklandı İki gün arayla kurusıkı tabanca ve bıçakla tehdit ettikleri 2 kişinin bisiklet, elektrikli bisiklet ve cüzdanını gasbeden şüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçladılar.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Mehmet İz ile arkadaşı Haşim Daşdöğen, sokakta yürüdükleri sırada karşılarından gelen bisikletli Aleyvi el-Muh’u (21) durdurdu.

Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri Aleyvi el-Muh’un bisiklet ve cüzdanını gasbedip, kaçtı.

Bir gasp daha

İkili, 2 gün sonra aynı mahallede bu kez Muhammed el-Hammut (27) ile Mustafa Müceddemi’nin (30) önünü kesti.

Şüpheliler, tabancayla tehdit ettikleri el-Hammut ile Müceddemi’nin elektrikli bisikletini gasbetti.

Müceddemi ile el-Muh’un şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Suç dosyaları kabarık

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen İz ile Daşdöğen’in, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu saptandı.

Anadolu Mahallesi’nde saklandıkları belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Aramalarda ise olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, bıçak ve gasbettikleri elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İz ile Daşdöğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.