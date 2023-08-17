Adana'da evde başlayan yangın ormana sıçradı: 3 saat sonra söndürüldü Evde başlayarak alevlerin giderek yükseldiği yangın 2 eve daha sıçradı. Ardından da ormana atlayan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alınırken evler küle döndü.

DHA

Türkiye, orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakınındaki 2 eve daha sıçradı.

Yangın ormana sıçradı

İhbarla, adrese Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen alevler, bir süre sonra ormana da sıçradı.

Evler küle döndü

Yangında, Vahit Emre Uyanık, Emine Uyanık ve Osman Uyanık'a ait evler kullanılamaz hale geldi. Ekipler, 3 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.