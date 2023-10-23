Afyonkarahisar'da kaybolan yaşlı adamın kazada öldüğü belirlendi

İHA
Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza yaşandı.
78 yaşındaki Ahmet A. isimli yaşlı adamın, yakınlarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve ilanlarda 2 gün önce kaybolduğu bildirildi.
Kaybolan Ahmet A. isimli şahıs için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Yoldan karşıya geçerken araba çarptı, hastanede can verdi
Yapılan incelemelerde, 78 yaşındaki Ahmet A. isimli yaşlı adamın trafik kazasına karıştığı belirlendi.
Ahmet A.'nın, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken H.A. kontrolündeki 42 UA 696 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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