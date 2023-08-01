Ahmet Davuoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti CHP ile girmenin bir hata olduğunu ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile pazarlık yaptığını, "Her şeyi denedim. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım" sözleriyle itiraf etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edebilmek için Millet İttifakı'nın küçük ortaklarına vekillikler dağıttı ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılmasının ardından ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu. Seçim yenilgisi sonrası ittifakın küçük ortaklarından ardı ardına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar geldi. Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti Son olarak Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade etti. "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim" şeklinde konuştu. "10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım" CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile de değinen Davutoğlu, "Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım" ifadelerini kullandı.