Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

AA & Ensonhaber

Genel seçim yenilgisi sonrası 6'lı masa ittifakı dağılırken, küçük ortaklardan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi liderleri, Meclis'te oluşturacakları grup ve yerel seçim için yol haritasını konuşmak üzere bir araya geldi.



Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyarette, partilerin TBMM'deki grup çalışmaları, yerel seçim hazırlıkları ve siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM'deki stratejilerini görüştüler

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde iki partinin TBMM'deki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda mutabık kaldı.

Yerel seçim öncesi istişare

Görüşmede, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi, siyasi gelişmelerle ilgili istişarelerin daha düzenli yapılmasının önemi teyit edildi.