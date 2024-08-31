AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Bahçeli'ye ziyaret AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret..

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün MHP Genel Merkezi'ndeydi..

Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Özcan, o anları sosyal medya hesabından duyurdu.

"RABBİM CUMHUR İTTİFAKIMIZIN BİRLİĞİNİ DAİM ETSİN"

AK Partili Özcan, şu ifadeleri kullandı: