AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret..
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün MHP Genel Merkezi'ndeydi..
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Özcan, o anları sosyal medya hesabından duyurdu.
"RABBİM CUMHUR İTTİFAKIMIZIN BİRLİĞİNİ DAİM ETSİN"
AK Partili Özcan, şu ifadeleri kullandı:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ettim.
Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için en içten şükranlarımı sunarım.
Rabbim Cumhur İttifakımızın birliğini, beraberliğini daim etsin.
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