AK Parti, CHP'nin elinde 'İstanbul’un Kaybolan Yılları'nı anlatacak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP’li yönetim elinde İBB’nin 4 yılını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenleyecek.

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İstanbul, 4 yıldır CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde "yönetilememe" sıkıntısı yaşıyor.

İstanbullunun derdine çare olmak yerine kendini ya tatile atan, ya cumhurbaşkanlığı adaylığına şimdi de CHP'nin genel başkanlığına oynayan İmamoğlu'nun megakenti 4 yılda ne hale getirdiği, AK Parti tarafından anlatılacak.

AK Parti, "İstanbul'un kaybolan yıllarını" anlatacak

"İstanbul’un Kaybolan Yılları" başlığıyla yarın gerçekleştirilecek toplantıya İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katılacak.