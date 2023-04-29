AA & Ensonhaber

AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi'nde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, her türlü vesayetin karşısında duran İzmir'in Adnan Menderes'in şehri olduğunu belirterek, işgal güçleri İzmir'e ayak bastığı zaman 15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktığını hatırlattı.

İnan, şunları söyledi:

"O gün Hasan Tahsin'e doğrultulan silahlar bugün ülkemize bir kez daha yöneliyor. Ama unutuyorlar ki Hasan Tahsin'ler bitmez, Fethi Sekin'ler bitmez. Onlar güzel şehrimize, şaibeli, soru işaretleri olan adayları uygun görebilirler. Onlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk askerlerine hakaret edenleri İzmir'e yakıştırmış olabilirler. Buradan Gündoğdu Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş hemşehrilerimize sesleniyorum. Burası kuruluşun ve kurtuluşun kenti şehri. Ne olur bunlar yüzünden atacağınız oyla PKK'ya güleryüz göstermiş olmayın. HDP, PKK'nın partisi. Doğrudan katil yönetiyor. Bunu, bu ülkede bilmeyen var mı? Kılıçdaroğlu, şu anda HDP ile ittifak içinde. Bunu da bilmeyen yok. Zaten her ortamda her anda deklare ediyorlar. Biz kimsenin tercihine karışmayız sorgulamayız ama tabloyu da açık açık herkese göstermek zorundayız."