Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında ikinci tur seçimleri öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'de 'şahlanış dönemi' başlayacağını ifade ederek, "Her bir oy çok kıymetli. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. Hep birlikte sandığa diyoruz. Büyük bir özgüvenle ama asla rehavete düşmeden sandıkları patlatacağız diyorum" şeklinde konuştu.
Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken, "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Birinci turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. Yüzde 50+1'deki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir" dedi.
Rehavete karşı reklam filmi hazırlandı
AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlanırken seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması istendi.
Reklam filmindeki şu ifadeler kullanıldı:
Bir oydan ne olur deme. Neler olmaz ki? 29 Mayıs'ta bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya, Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy.
Bizi biz yapan yerli ve milli olan ne varsa, bu eşsiz toprakları vatan yapan yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy. Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının nefesi ve sesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen ay yıldıza eşlik eder her bir oy.
Unutma. Bir oyla tamamlar atılan adımları kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz bozar bütün oyunları. Kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Türkiye Erdoğan'dır, Erdoğan Türkiye'dir. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.