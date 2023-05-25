AK Parti'den rehavet uyarısı: Bir oydan ne olur deme AK Parti tarafından yeni bir reklam filmi hazırlandı. Seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması gerektiği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında ikinci tur seçimleri öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'de 'şahlanış dönemi' başlayacağını ifade ederek, "Her bir oy çok kıymetli. Tek bir oy çok oyunları bozar ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açar. Hep birlikte sandığa diyoruz. Büyük bir özgüvenle ama asla rehavete düşmeden sandıkları patlatacağız diyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca rehavet konusunda vatandaşları uyarırken, "Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Birinci turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım. Yüzde 50+1'deki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir" dedi.

Rehavete karşı reklam filmi hazırlandı

AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlanırken seçmenlerin sandıklara gitme konusunda rehavete kapılmaması istendi.

Reklam filmindeki şu ifadeler kullanıldı:

