AK Parti'den yerel seçimde iş birliği açıklaması: Yer yer beraber aday belirleyeceğiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı paydaşları ile yer yer iş birliği yapılacağını, bazı yerlerde alınan karara göre aday belirleneceğini söyledi.

DHA

Türkiye, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Bu kapsamda ittifaklar ve ittifaklar içinde yapılacak iş birlikleri, ortak aday çalışmaları merak konusu.

Cumhur İttifakı partileri çalışmalarına başlarken ilerleyen tarihlerde çalışmaların ortaklaşabileceği her partiden dile getiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'de ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yer yer iş birliklerimiz olacak"

AK Parti'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını söyleyen Şen, şunları söyledi:

"Seçim biter, ertesi gün biz öbür seçime başlarız. Nitekim öyle olmuştur. Seçim yapıldı, ertesi gün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bizi Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çağırdı. Gittik, toplantıda başladık ve seçim startı verdi. O gün bugündür de çalışıyoruz. Yani seçim bitti, seçime çalışıyoruz; bu AK Parti'dir. Biz, inşallah bu süreçte, daha önce yaptığımız gibi, sıkılmamış bir tek el bırakmayacağız.

Çalınmamış bir tek kapı bırakmayacağız ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız. Biz zaten bir gönül hareketiyiz ve gönüllü hareketiz. Bu çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'de önemli belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyorum. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz.

Yer yer iş birliklerimiz olacak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen beraber karar alıp, o karara göre aday belirlenecektir. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız, halkımız bizi tercih edecek."

Şen, daha sonra da MKE A.Ş.'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.