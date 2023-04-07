AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in Gazze saldırısına tepki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

AA

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Sosyal medyada bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AK Parti'den İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor" ifadesini kullandı.

İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" görüşünü paylaştı.