Ali Babacan, CHP'ye ne faydan oldu diyenlere sitem etti Millet İttifakı'na getirdikleri fayda konusunda sitemde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da 21 yıl aradan sonra milletvekili çıkarmayı başaran CHP'nin 1. sıradaki adayı Sezgin Tanrıkulu'nun sayelerinde seçildiğini ifade etti.

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Rekor bir katılımın yaşandığı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Cumhur İttifakı da TBMM çoğunluğunu elde etti.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

Seçim süreciyle ilgili Habertürk'te açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'na getirdikleri fayda konusunda açıklamalarda bulundu.

Babacan, şunları söyledi:

Biz kurulduktan sonra DEVA markasını duyurmak için çok büyük çaba içerisinde olduk. 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız var. Geçen sene kasımda büyük reklam kampanyası yaptık. Tam seçimlere giderken mart ayında ciddi reklam kampanyası yaptık. Devletten 1 kuruş almadan tamamen bağışlarla bunu gerçekleştirdik. Ortak listeden girmek bizim için fedakarlık. Partimizin kurumsal kimliğini 5-6 hafta geri çekiyoruz ve Kılıçdaroğlu'na 'evet' diyoruz. Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. 'Simülasyonlar yapıyoruz, her parti ayrı ayrı girerse milletvekili sayısı daha az çıkıyor' dediler. Biz de simülasyon yaptık, dedikleri doğru. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük.Simülasyonlar araştırma sonuçlarının üstüne oturtuluyor. Önce elinizde araştırma olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Bizdeki ve CHP'nin araştırmalara baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu. Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örnek TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum.

"Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı"

81 ile teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde artı 15 milletvekili oluşmuş. Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP, 3 milletvekili çıkarttı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış. Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5,5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7,5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP, 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var.

"15 milletvekili anamızın ak sütü gibi helal"