Ali Babacan: Oyları zayi etmemek için ortak listeye girdik DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime CHP listelerinden girmelerinin nedenini oyları zayi etmemek olarak tanımlarken "Ortak listenin toplamdaki milletvekili sayısını 18 artırdığını gördük" dedi.

DHA

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Babacan burada katılımcılara hitap etti.

Babacan, seçimi kaybedeceğine inanan iktidarın o noktada seçim yasalarıyla oynamaya başladığını belirterek, "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor. Kendi hazırladıkları tuzağa bu seçimde kendileri düşecekler. Çünkü biz bunu gördük; ama kaçırdıkları çok önemli bir konu var.

Biz 'Önce Türkiye' diyen bir partiyiz. Kendi şahsi veya partimizle ilgili meseleleri gerektiğinde bir kenara koyup bu vatan için, bu ülke için her şeyimizi feda etmeye hazır bir siyasi kadroyuz. Bunu hesap edemediler, bunu ön göremediler. Ve biz bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

"Tek bir oyun zayi olmaması için tek listeden seçime girdik"

Babacan, partisinin CHP listesinden seçimlere girmesiyle ilgili de, "Yaptığımız araştırmalarda, ortak liste ile seçime girildiğinde çok daha fazla sayıda milletvekili çıkarmanın mümkün olduğunu gördük ve bu analizleri sadece biz yapmadık, diğer partiler de yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi de bize bu analizleri yaparak geldi ve ilk teklifte zaten onlardan geldi.

Biz gidip de herhangi bir partiye 'Ya böyle bir şey yapabilir miyiz?', 'Bizim adaylarımız acaba sizin listenizden girebilir mi?' diye böyle bir teklifte bulunmadık. Bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Yapanlar olmuş olabilir, biz böyle bir şey yapmadık. 'Birlikte girersek galiba bu iş daha iyi olacak' dediler. Hesap kitap zor yapılan bir iş değil.

Biz de baktık ki gerçekten hesaplar da tutuyor ve sadece DEVA Partisi'nin ortak listeye katılmasının, tek listeyle seçime girecek oluşunun, toplamdaki milletvekili sayısını 18 artırdığını gördük. Bu ne demek; tek bir oyun zayi olmaması için tek listeden girmek demek" diye konuştu.