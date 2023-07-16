Ali Yerlikaya: Hainler misliyle bedel ödemeye devam edecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cüler, o hainler yaptıklarının bedelini ödüyorlar ve misliyle ödemeye devam edecekler. Devletimiz, bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Hiçbiri kaçacak delik bulamayacak" şeklinde konuştu.

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adını tarihe şanla ve şerefle yazdıran Türk milletinin çok sınandığını, çok badireler atlattığını ve tüm zorluklara rağmen kahramanca göğüs gerdiğini belirtti.

"Gün geldi Medine'yi müdafaa etti, gün geldi peygamber efendimizin mescidini korudu bu aziz milletin evlatları. Gün geldi Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın kandillerinde yağ oldu, yandı. Çanakkale'yi geçilmez; Sakarya'yı, Dumlupınar'ı aşılmaz kıldılar. Çünkü biz Türkiye'yiz, kutsal bir davanın hizmetkarlarıyız. Biz asil Türk milletiyiz" diyen Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla vatandaşların korkusuzca sokaklara döküldüğünü hatırlatarak şöyle devam etti:

İşte bundan tam 7 yıl önce, o 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Hainler halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclis'imizi ve şu an içinde bulunduğumuz bu kahramanlar ocağını bombaladılar. Ve işte o anlarda Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı, 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar' dedi. 'Başaramayacaksınız' dedi, 'Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi ve hamdolsun dediği gibi de oldu.

"Ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı yere düşürmediler"

Şehitlerin adlarının yüreklere nakşolduğunu ve aziz hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Yerlikaya, "Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 51 kahramanımız istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper ettiler. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı, yere düşürmediler" dedi.

FETÖ ile işbirliği yapanlara ve Türkiye'yi ihanet çetelerine teslim etmeye çalışanlara seslenen Yerlikaya, "Çok korktunuz değil mi bizim aslanlarımızdan, özel harekatçılarımızdan? Çok korktunuz değil mi? Ama korkun, korkun zaten. Şehitlerimiz burada nasıl son nefeslerini verdiyse sizlerin de nefesiniz kesilecek korkudan. Korkun. FETÖ'cüler, o hainler yaptıklarının bedelini ödüyorlar ve misliyle ödemeye devam edecekler. Devletimiz, bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız" diye konuştu.